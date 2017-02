Os fãs de Ed Sheeran que pretendem comprar o vinil de seu novo álbum, Divide, podem encontrar uma surpresa. Na última terça-feira, o cantor britânico postou um vídeo em seu Instagram mostrando que deixou um bilhete em um dos discos. “Olá! Muito obrigado por comprar o álbum, seu humano lindo! Estou escrevendo essa nota na mesa da minha cozinha, enquanto como salsichas com ketchup. Elas estão uma delícia. Espero que goste do álbum. Com amor, Ed”, diz o bilhete. O álbum chega nas lojas no dia 3 de março e já tem duas músicas divulgadas: Castle on the Hill e Shape of You. Divide é o terceiro álbum de estúdio do cantor de 25 anos, que já lançou + (2011) e x (2014). Este último teve 430 milhões de stramings no ano em que foi lançado.

Rachel Sheherazade ataca Gregório Duvivier no Twitter

Rachel Sheherazade e Gregório Duvivier protagonizaram uma briga daquelas no Twitter. A jornalista já deixou claro que não é fã do humorista ao postar uma montagem em seu Instagram com artistas, entre eles Duvivier, que são declaradamente posicionados politicamente à esquerda, chamando-os de "idiotas inúteis". Desta vez, ela resolver provocar o humorista de forma mais direta em suas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, Sheherazade postou um print de uma notícia antiga em que Duvivier é acusado de ter recebido dinheiro do Banco do Brasil para escrever textos a favor da ex-presidente Dilma Rousseff.

Mãe de Steven Spielberg morre aos 97 anos nos EUA

A mãe do cineasta Steven Spielberg, Leah Adler, morreu aos 97 anos nesta terça-feira, 21, em sua residência em Los Angeles (EUA), cercada de todos os seus filhos A informação é da Amblin Entertainment, produtora do diretor. Leah era conhecida em Los Angeles por ser proprietária do restaurante The Milky Way, fundado ao lado do seu segundo marido, Bernie Adler, com quem se casou em 1967. Em sua juventude, "Lee Lee", como era apelidada por sua família, tocava piano e pintava. Ela chegou a montar uma galeria de arte quando morou em Phoenix nos anos 1950. Em seu discurso ao receber o Oscar de melhor diretor em 1994 por "A Lista de Schindler", Steven Spielberg agradeceu à mãe, a quem ele chamou de "meu amuleto da sorte".

Astrônomos encontram sistema solar com sete planetas rochosos

Um grupo de astrônomos anunciou ontem a descoberta de um sistema com sete planetas, dos quais todos eles, em princípio, poderiam conservar água em estado líquido em sua superfície - condição tida pelos cientistas como essencial para a vida humana. Três deles em particular parecem mais promissores para a presença de oceanos. O anúncio foi feito em entrevista coletiva organizada pela Nasa (a agência espacial americana) e publicação simultânea na revista científica Nature. O sistema orbita uma pequena estrela localizada a cerca de 40 anos-luz da Terra, na constelação de Aquário.

Prêmio

Premiados no Brit Awards, o "Grammy britânico", ontem no O2 Arena, em Londres.

Melhor Cantor: David Bowie

Melhor Cantora: Emeli Sande

Melhor Grupo: The 1975

Artista Revelação: Rag 'N' Bone Man

Melhor Canção Britânica: Shout Out To My Ex, de Little Mix

Álbum do Ano: Blackstar, de David Bowie

Melhor Cantor Internacional: Drake

Melhor Cantora Internacional: Beyoncé

Melhor Grupo Internacional: A Tribe Called Quest

Melhor Clipe britânico: History, de One Direction

Níver do dia

Peter Fonda

Ator norte-americano

77 anos