Vitória supera Bragantino em casa e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória fez valer o fator casa e derrotou o Bragantino por 3 a 2 nesta quarta-feira (22), no Barradão, para avançar à terceira fase da Copa do Brasil. André Lima, Cleiton Xavier e Fred fizeram os gols do time baiano, enquanto os paulistas descontaram com Vitor Braga e Daniel Ferreira. A equipe rubro-negra foi superior no início e logo abriu 2 a 0, com gols de cabeça de André Lima e de Cleiton Xavier. Porém, um pênalti de José Welison em cima de Adriano Paulista deu a oportunidade para Vitor Braga diminuir. Na segunda etapa, o zagueiro Fred aumentou a vantagem do Vitória na sua especialidade: a cobrança de falta. O Bragantino ainda fez mais um com Daniel Ferreira, mas não foi o suficiente para a reação. No novo regulamento da Copa do Brasil, o mando de campo da segunda fase é definido por sorteio e a disputa é em jogo único, com pênaltis em caso de empate nos 90 minutos.