Presidente do São Paulo anuncia renovação do meia Cueva até 2022

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, confirmou a renovação de contrato do meia peruano Cueva até o fim de 2022. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22) no lançamento da candidatura à presidência do atual mandatário. "Renovamos com o Cueva hoje [quarta]. Cinco anos de contrato. Tinha proposta, não sei nem de quem. Ganhará um prêmio se for o melhor do Brasileirão", disse Leco em entrevista coletiva. O contrato do jogador era até 2020, mas devido ao seu bom desempenho no começo deste ano e sua boa relação com o técnico Rogério Ceni fez a diretoria se adiantar. Na terça (21), Cueva fez o gol da vitória são-paulina sobre São Bento por 3 a 2, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com a renovação, a tendência é que o meia receba um aumento salarial e sua multa rescisória deve ser elevada.