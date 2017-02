Velar é o bebê da família inglesa

Velar ainda não foi apresentado oficialmente ao mercado: materiais sustentáveis são usados na produção (foto: Divulgação)

Perfeito para todas as ocasiões e condições de terreno, o Range Rover Velar é um veículo fabricado com materiais exclusivos e sustentáveis, além de utilizar a engenharia mais avançada do mundo. Tudo isso demonstra a ambição da Land Rover em estar sempre à frente, em linha com os conceitos da marca que são “Above & Beyond”.

A origem do nome Velar remete aos primeiros protótipos do Range Rover, construídos no final da década de 60. Naquela época, para ocultar a verdadeira identidade dos 26 modelos de pré-produção do Range Rover, os engenheiros escolheram o nome Velar, como referência à palavra latina velare, que significa “cobrir com véu” em português.

O Range Rover, lançado em 1970, inaugurou o segmento de SUVs premium, ao unir a capacidade de trafegar em terrenos difíceis já consagrada na época pelos Land Rover Séries 1 e 2 – que depois passaram a se chamar Defender – com o luxo e atenção aos mínimos detalhes presentes nos sedãs da época.

Quase meio século depois, a Land Rover reforça sua posição de referência mundial no mercado de SUVs premium com a incorporação de um quarto membro à família Range Rover, o Range Rover Velar.