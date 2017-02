Aloysio Nunes é cotado para o lugar de Serra no Itamaraty

DANIEL CARVALHO, RANIER BRAGON E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Principal cotado para ocupar o lugar de José Serra (PMDB) no Itamaraty, o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), negou planos de assumir a pasta. "Estou bem onde estou", disse o senador à reportagem. No Planalto, no entanto, o líder já é citado como um "nome natural para o cargo". Serra entregou carta de demissão na noite desta quarta-feira (22) ao presidente Michel Temer, que aceitou o pedido. O tucano alegou problemas de saúde. Aloysio afirmou que Serra vinha reclamando de dor a amigos, mas disse ter ficado sabendo da renúncia pela TV. O senador comandou a Comissão de Relações Exteriores no Senado no último biênio. Outro aliado do tucano afirmou que Serra comunicou a alguns membros do partido, ainda na madruga desta quarta-feira, que ia pedir demissão e que mostrou os laudos de sequelas da operação na coluna. Disse que a cirurgia foi um sucesso ortopédico, mas que continuava sentindo dores e que precisa fazer uma fisioterapia pesada. Serra avaliou que, no Senado, poderá se dedicar ao tratamento.