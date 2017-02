Red Bull Brasil impõe goleada ao Novorizontino e obtém seu 1º triunfo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Brasil chegou pressionado para o jogo contra o Novorizontino desta quarta-feira (22), às 17h, no Moisés Lucarelli. Sem nenhuma vitória (dois empates e duas derrotas) o clube precisava mostrar que ainda está na disputa para avançar às quartas de final, como fez nos anos anteriores. E o time atuou de maneira implacável contra o Novorizontino, valendo-se da expulsão do volante Henrique Santos logo aos 17 minutos da primeira etapa. Com um a mais, o RBB conseguiu pressionar o rival e fazer o placar elástico. Destaque para o atacante Elton, ex-Corinthians, que marcou o primeiro hat-trick do campeonato. Ele agora é um dos artilheiros da competição. Já o Novorizontino segue sua sina de três derrotas em três jogos fora de casa -em seus domínios, são duas vitórias em duas partidas. Mirassol vence mais uma e dispara na liderança do campeonato SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém segura a grande sensação do Paulistão. Nesta quarta-feira (22), o Mirassol visitou o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio, às 17h, e saiu de lá com a quarta vitória em cinco jogos - o outro resultado é um empate com o São Paulo dentro do Morumbi, também considerado positivo. Com isso, é líder isolado da competição, com 13 pontos. O placar magro de 1 a 0 não refletiu o que foi o jogo, que teve boas chances para ambas as equipes. O meia Xuxa, autor do gol, chegou ao seu quarto tento e alcançou a artilharia da competição. Já o São Bernardo, com seis pontos, está na terceira posição do grupo A, ainda em pose de brigar pela classificação. Ponte Preta vacila e sede empate ao Linense SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta visitou o Linense na noite desta quarta-feira (22), em Lins, no estádio Gilbertão, e esteve à frente do marcador por duas vezes, mas cedeu empate por 2 a 2 à equipe mandante em duas penalidades, uma cometida pelo zagueiro Yago e a outra pelo lateral Emerson. Nenhum dos dois lances eram de perigo ao gol e podem ser considerados bobos. Destaque para Pottker, que marcou mais um gol, seu quarto, e é um dos artilheiros. Com o resultado, a Ponte Preta está com 8 pontos, na segunda posição do grupo D. Enquanto isso o Linense, com o empate, ficou na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos em cinco jogos. São quinze gols tomados, a pior defesa do campeonato. Ferroviária empata com Santo André e não mantém embalo SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima na equipe de Araraquara era dos melhores possíveis. Após um início com duas derrotas seguidas e demissão de treinador, o time bateu o Santos em plena Vila Belmiro no último sábado (18). No entanto, a Ferroviária até dominou o jogo, mas não conseguiu superar a retranca do Santo André na tarde desta quarta-feira (22), na Fonte Luminosa, às 19h30, e a partida terminou empatada em 1 a 1. A igualdade foi ruim para os dois, que seguem na terceira posição de seus grupos. Botafogo supera Audax e começa a sonhar com segunda fase SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP recebeu o Audax na noite desta quarta-feira (22), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e conseguiu uma vitória sem maiores sustos por 3 a 1. O primeiro tempo terminou sem bola na rede, mas na segunda etapa o Botafogo aproveitou-se dos erros defensivos do visitante e fez 2 a 0 com o atacante Francis, que teve 100% de aproveitamento: duas bolas na rede em dois chutes. Pedro Carmona descontou para o Audax, de pênalti, e o atacante Wesley fechou o placar para o Botafogo. Com a vitória, os mandantes chegam a 7 pontos, na terceira posição, e disputam com Ituano o segundo lugar do grupo A. O Audax segue com campanha decepcionante. Após estrear bem, vencendo o São Paulo por 4 a 2, acumula três derrotas e um empate.