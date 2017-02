Cuidados no trânsito e com o carro no período de carnaval

Velar ainda não foi apresentado oficialmente ao mercado: materiais sustentáveis são usados na produção (foto: Divulgação)

A partir de amanhã as estradas começam s congestionar por causa do feriado de carnaval, as ruas das cidades ficam atípicas por menos movimento e em alguns lugares pela presença de foliões. Mas o bom é aproveitar esses quatro dias de festa com segurança e sem problemas com o veículo, então alguns cuidados simples e práticos podem evitar que toda essa folia se transforme em prejuízo para o bolso e uma forte dor de cabeça. A Cesvis Brasil, Centro de Experimentação e Segurança Viária,dá dicas de alguns itens básicos do carro que podem ser verificados sem sair de casa.

A inspeção no veículo é muito simples. A primeira etapa é verificar o conjunto de iluminação e sinalização, por exemplo, basta acionar os faróis, lanternas, luzes de freio e setas e observar se as lâmpadas estão funcionando normalmente. Outra verificação rápida é a dos níveis de fluidos como do óleo do motor, de arrefecimento, dos freios e do limpador de para-brisas. Todas as marcas ideias e instruções de como verificar estão descritas no manual do proprietário e, em geral, podem ser feitas de forma muito rápida e prática.

Além destes problemas, ao ligar o veículo, o motorista deve ficar atento ao painel do carro, para identificar se todas as luzes indicadoras estão funcionando corretamente. Contudo, o especialista recomenda uma análise mais cuidadosa nos pneus e no estepe do veículo. “Avalie o nível de desgaste e pressão de todos os pneus, incluindo o estepe, já que eles quando estão gastos e descalibrados, perdem aderência ao solo em determinadas situações e podem trazer riscos para a segurança de quem está no veículo. O uso do cinto de segurança é essencial em qualquer transporte, inclusive para os passageiros que estão utilizando o banco de atrás. É muito importante só iniciar o deslocamento depois que todos os passageiros já estiverem utilizando os cintos ajustados a seus corpos, já que em caso de acidentes como colisões frontais, os ocupantes da frente podem se ferir com o peso de quem está no banco de trás. Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem for pego sem o cinto de segurança arcará com uma infração grave, multa de R$195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O telefone celular só pode ser usado quando o veículo estiver estacionado. Portanto, enquanto o carro estiver em deslocamento, o aparelho pode ser utilizado somente na função GPS, deve estar devidamente fixado e recomenda-se que utilize apenas as instruções de áudio, evitando assim distrações com tela do aparelho. Dirigir utilizando aparelho celular nas mãos é proibido por colocar a vida do motorista, passageiros e terceiros em risco. Esta é considerada uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de custar 7 pontos na CNH.

Bebida, fadiga e distrações - Em caso de ingestão de bebidas ou de cansaço, prefira aguardar ou descansar até que passem os efeitos. O sono e a baixa de reflexos é uma condição perigosa para a direção e deve ser evitada. Quanto mais rápido estiver o carro, menores as chances de prevenção de acidentes. Ficar atento aos limites de velocidade e respeitá-los é uma boa pedida. A 100 km/h, por exemplo, um carro percorre 28 metros, o que equivale a sete carros populares enfileirados. Qualquer manobra nesta velocidade se torna muito difícil.

Transporte de crianças - Atente-se aos equipamentos de segurança adequados à cada idade, peso e altura da criança. O uso de cadeirinhas é obrigatório desde 2008 para os pequeninos com até 7 anos e meio de idade. E não esqueça de prendê-la adequadamente ao veículo, seja pelo cinto de segurança ou por dispositivo tipo ISOFIX.