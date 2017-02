Quina acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 1,8 milhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 4318 da Quina sorteado nesta quarta (22) em São Paulo não teve vencedor. O próximo concurso deve pagar R$ 1,8 milhão. As dezenas sorteadas foram: 13, 14, 70, 73, 76. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 56 apostas ganhadoras, R$ 6.130,62 Terno - 3 números acertados - 3.616 apostas ganhadoras, R$ 142,77 Duque - 2 números acertados - 100.747 apostas ganhadoras, R$ 2,81 LOTOFÁCIL Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1478 da Lotofácil e levarão o prêmio de R$ 667.232,51. Os números sorteados foram: 02, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Veja o rateio: 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 667.232,51 14 acertos - 386 apostas ganhadoras, R$ 1.595,61 13 acertos - 11.341 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 146.383 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 823.821 apostas ganhadoras, R$ 4,00 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os bilhetes do concurso 05156 da Loteria Federal. Os prêmios principais foram: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º 84012 350.000,00 2º 02722 19.000,00 3º 47925 16.000,00 4º 69662 14.000,00 5º 41273 12.012,00