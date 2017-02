Erro de árbitro no clássico resulta em confusão no vestiário do Itaquerão

GUILHERME SETO E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expulsão equivocada do volante Gabriel, do Corinthians, pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto, no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta (22), no Itaquerão, gerou um princípio de confusão entre membros da comissão técnica dos dois times. No lance, o volante corintiano Maycon, que não havia sido advertido na partida, cometeu falta em Keno, que puxava contra-ataque. No entanto, Thiago Duarte Peixoto deu o segundo cartão amarelo e expulsou o volante Gabriel, ex-Palmeiras, que não participou da jogada. Logo após a expulsão do volante, aos 45 minutos do primeiro tempo, os jogadores e membros da comissão técnica bateram boca à beira do campo. Após o término da primeira etapa, Mauro da Silva, observador técnico do time corintiano, e Omar Feitosa, preparador físico do Palmeiras, se desentenderam. Eles tiveram que ser contidos por segurança. Já o árbitro Thiago Duarte Peixoto foi muito criticado pelo diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, e pelo presidente do clube, Roberto de Andrade. Os dois dirigentes aplaudiram ironicamente o árbitro que caminhava para o vestiário.