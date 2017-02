Petrobras derruba liminar contra venda de fábricas em Pernambuco

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras informou nesta quarta (22) que conseguiu derrubar liminar que suspendia a venda da Companhia Petroquímica de Pernambuco e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco. A operação, de US$ 385 milhões, foi aprovada pelo conselho de administração da companhia no fim de 2016, mas estava suspensa por decisão judicial favorável a petroleiros de Sergipe. O negócio é um dos cinco processos de vendas de ativos autorizados pelo TCU (Tribunal de Contas da União), que determinou a suspensão de todas as outras negociações enquanto reavalia o plano de desinvestimentos da estatal. As duas unidades em Pernambuco foram compradas pela mexicana Alpek. Com a meta de arrecadar US$ 34,6 bilhões com vendas de ativos até 2018, a Petrobras vem encontrando dificuldades para concluir as negociações. Além da determinação do TCU, uma série de liminares na Justiça de Sergipe interrompeu outras transações, incluindo a mais valiosa delas, a venda da malha de gás da região Sudeste à canadense Brookfield por US$ 5,2 bilhões. Outras operações bloqueadas pela Justiça são a venda da BR Distribuidora, de campos de petróleo no Nordeste e dos campos de Baúna e Tartaruga Verde, na bacia de Campos. Os dois últimos campos foram negociados com a australiana Karoon. As outras operações ainda estavam em fase de negociação.