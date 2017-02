Rafael Sóbis rouba a cena e faz 4 em goleada do Cruzeiro

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro passou sem dificuldades por seu segundo desafio na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (22), o time mineiro recebeu o São Francisco-PA e venceu por 6 a 0, sendo cinco gols ainda antes do intervalo. A partida foi realizada no Mineirão e terminou com a maior goleada celeste desde que o estádio foi reinaugurado em 2013. O grande nome do jogo foi Rafael Sóbis, autor de quatro gols. Os outros a marcarem foram Robinho e Arrascaeta. Estreante da noite, Thiago Neves não marcou, mas foi garçom por duas vezes. Com o resultado, o Cruzeiro irá enfrentar o Murici-AL na terceira fase da competição. Também nesta quarta-feira, o time alagoano empatou sem gols contra o América-MG, mas superou o Coelho por 5 a 4 nos pênaltis. O JOGO Não foi só o adversário inferior tecnicamente. O Cruzeiro entrou em campo disposto a vencer e convencer. Com boa marcação, velocidade e comprometimento, o time mineiro sobrou em campo. As roubadas de bola e toques rápidos foram os pontos fortes cruzeirenses na construção de seus gols, que começaram logo aos três minutos de jogo. A equipe só esboçou uma relaxada no final do primeiro tempo, mas permaneceu sem levar qualquer tipo de susto. Apesar de diminuir o ritmo, ainda coube mais um gol, desta vez de Arrascaeta, pegando o rebote no chutaço de Lucas Silva que explodiu no travessão. O São Francisco veio para Minas Gerais sonhando em surpreender o Cruzeiro e fazer história no Mineirão. Mas na prática a estratégia esteve longe de acontecer. Marcando mal, os visitantes não apresentaram uma postura fechada em campo, o que só aumentou a velocidade dos gols sofridos. Sem conseguir subir ao ataque, a equipe ainda vacilava na hora de dar o bote, cedia ainda mais espaços e via sua defesa novamente quebrada pela rapidez das ações mineiras. Caíram na roda e só chutaram ao gol de Rafael no início do segundo tempo, quando o Cruzeiro já não adiantava tanto suas linhas e se permitia ser atacado. CRUZEIRO Rafael; Ezequiel, Léo, Kunty Caicedo (Manoel) e Diogo Barbosa; Henrique (Lucas Silva) e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves (Alisson) e Arrascaeta; Rafael Sobis. T.: Mano Menezes. SÃO FRANCISCO-PA Labilá; Diogo, Charles, Marcos Alemão e He-Man; Rodrigo Santarém, Sousa, Murilo e Tiago Marabá (Heliton); Fábio Paulista (Thiago Floriano) e Bartola (Juninho). T.: Walter Lima. Gols: Rafael Sóbis, aos 3min, Robinho, aos 16min, Rafael Sóbis, aos 21min, aos 25min, e aos 36min do 1º tempo; Arrascaeta, aos 31min do 2º tempo Cartão amarelo: Thiago Marabá (S) Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)