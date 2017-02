Inter afasta pressão, atropela o Oeste-SP e avança na Copa do Brasil

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Foram 80 minutos de total superioridade. Em meio a pressão e sem convencer mesmo contra times inferiores, o Internacional atropelou o Oeste-SP nesta quarta-feira (22). O placar de 4 a 1 levou o time gaúcho à terceira fase da Copa do Brasil e acalmou um ambiente que começava a dar indícios de turbulência. Em casa, o Inter precisou apenas de 7 minutos para abrir o placar. Fez mais dois ainda no primeiro tempo, todos com boa participação dos jogadores de meio e ataque. A defesa ainda falhou, e no começo do segundo tempo, o Oeste assustou durante 10 minutos. Fez um gol e quase marcou outros dois. Mas depois do pênalti e o quarto gol tudo se acalmou. Foi a melhor atuação da temporada do Inter até agora. Talvez reflexo da fragilidade do adversário. Mas mesmo contra rivais menores no Gauchão, o time vermelho não tinha conseguido tamanha superioridade. Na próxima fase, o Inter encara o vencedor de Guarani de Juazeiro contra Sampaio Corrêa. O duelo entre eles ocorre no dia primeiro de março. O JOGO O clima era tenso no Beira-Rio. Tanto que já no anúncio da escalação do Internacional, Paulão, Ernando, Anselmo, Fabinho e até mesmo o técnico Antonio Carlos Zago foram vaiados. Tudo que o Inter precisava era um gol cedo. E foi exatamente o que aconteceu. D'Alessandro rolou para Carlinhos na esquerda, o lateral cortou para o meio e cruzou com o pé direito. Encontrou Brenner, que desviou e acertou a trave. Caiu. Mas teve tempo de levantar e empurrar para as redes no rebote. O Oeste bem que tentou atacar. Mas não conseguiu nada além de chutes de fora da área. E ainda deu espaços. Do campo de defesa, o zagueiro Léo Ortiz percebeu. Tanto que fez um lindo lançamento, em diagonal, que atravessou praticamente todo o campo de defesa do time paulista. Achando, do outro lado, Carlos. Livre, o atacante avançou, driblou um marcador que, desesperado, tentou um carrinho e chutou firme para as redes. Em seguida foi a vez de Uendel brilhar. O lateral fez um corta-luz no início da jogada, se livrou de dois marcadores no meio-campo, tabelou com Brenner e rolou para Charles fazer o terceiro, ainda no primeiro tempo. Mas nem mesmo um largo resultado escondeu algumas falhas do Internacional. Defensivamente, o time vermelho deu espaços. Tanto que não foram poucas as vezes que o Oeste frequentou a área do Inter. Chegou a assustar em vários momentos. Tanto que Carlinhos perdeu a cabeça após uma entrada de Erick em Rodrigo Dourado. Empurrões, xingamentos e cartões amarelos indicaram o fim do primeiro tempo. Quando o lance aproximava-se da meta de Danilo Fernandes, o nervosismo ficava evidente. E no começo da etapa final, o Oeste ainda descontou em cruzamento e vitória pessoal de cabeça de Thiago Adam. O Internacional voltou do vestiário. Mas parecia que não tinha voltado. Foram 10 minutos de muita tensão. O gol do Oeste com um minuto, e muita pressão. Ortiz salvou de cima da linha aos 8 minutos. Aos 9 foi a vez de Danilo Fernandes evitar o segundo gol dos visitantes. E quando tudo parecia se encaminhar para um fim de jogo ameaçador, Charles achou Carlos livre na entrada da área. O ex-atleticano chutou duas vezes, ambas defendidas por Rodolfo. Mas o goleiro, no segundo lance, segurou o pé do colorado, impedindo a chegada na bola. Pênalti marcado e convertido por Brenner. INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Junio, Paulão, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles (Fabinho), D'Alessandro (Seijas), Carlinhos e Carlos (Valdívia); Brenner. T.: Antonio Carlos Zago OESTE Rodolfo; Reginaldo, João Victor, Garutti e Cleidson; Barra, Lídio (Da Mata), Mazinho e Natan; Erick (Batata) e Robert (Thiago Adam). T.: Roberto Cavalo Gols: Brenner, aos 4min, Carlos, aos 14min, e Charles, aos 34min do 1º tempo; Thiago Adam, ao 1ºmin, e Brenner, aos 12min do 2º tempo Cartões amarelos: Lídio, Erick, Garutti e Rodolfo (O); Charles, D'Alessandro, Carlinhos e Paulão (I) Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Público: 10.958 presentes Árbitro: João Batista de Arruda (RJ)