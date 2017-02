Atlético-PR supera Capiatá e avança à fase de grupos da Copa Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A missão era difícil, mas não impossível. Depois de empatar por 3 a 3 a partida de ida, o Atlético-PR precisava vencer de qualquer jeito para chegar à fase de grupos da Copa Libertadores. E conseguiu. Com um gol logo no início do jogo, a equipe brasileira soube segurar a pressão dos paraguaios do Deportivo Capiatá e venceu por 1 a 0, seguindo no torneio. O gol foi marcado por Lucho González. Com o resultado positivo, o Atlético-PR conquista uma vaga no Grupo 4 da competição continental, que já possui San Lorenzo-ARG, Universidad Católica-CHI e Flamengo. A estreia do clube paranaense também já tem data marcada: será na terça-feira, 7 de março, em casa, contra a equipe chilena. O JOGO Como precisava apenas um empate sem gols para avançar, o Capiatá, mesmo em casa, preferiu começar com o pé no freio, sem se lançar muito ao ataque e apenas com a vontade de fazer o tempo passar. O panorama, no entanto, mudou logo no começo. Aos 11min da etapa inicial, após cobrança de escanteio, Paulo André desviou e Lucho Gonzáles, na segunda trave, só completou para abrir o placar para o Atlético-PR. Atrás no placar, o Deportivo Capiatá mudou de postura ainda no primeiro tempo e mandou na partida após o gol do Atlético-PR, que só se preocupava em defender-se. Apesar da pressão, os donos da casa não criaram chances claras de gol e pouco assustaram Weverton. Na etapa final, o Capiatá teve uma ótima oportunidade logo aos três minutos, mas Weverton trabalhou bem. Na sequência, os donos da casa sentiram dificuldades para superar a marcação do Atlético-PR, que aproveitou os espaços deixados para sair em velocidade no contra-ataque. Nikão, aos 40min, teve a oportunidade de matar o jogo e garantir a classificação sem sustos, mas desperdiçou ótima chance. DEPORTIVO CAPIATÁ Bernardo Medina; Bonet, Ramón Ortigoza, Néstor González e Cristian Martínez; Ledesma, Alexis González, Noguera (Dante López), Mendieta (Pérez) e Irrazábal; Gamarra. T.: Diego Gavilán. ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Lucho González (Wanderson) e Carlos Alberto (Felipe Gedoz); Pablo, Grafite e Nikão. T.: Paulo Autuori. Gol: Lucho González, aos 11min do 1º tempo Cartões amarelos: González e Irrazábal (C); Grafite, Carlos Alberto, Nikão e Lucho González (A) Estádio Érico Galeano, em Capiatá, no Paraguai Árbitro: Nestor Pittana (ARG)