Com um a menos, Corinthians supera erro do árbitro e derrota o Palmeiras

DASSLER MARQUES, DIEGO SALGADO E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um jogador a menos por erro crucial do árbitro Thiago Duarte Peixoto em expulsão do volante Gabriel, o Corinthians arrancou vitória heroica diante do Palmeiras em Itaquera. Com o clássico encaminhado para o empate, Jô saiu do banco e marcou, aos 42min, o gol da vitória no dérbi centenário desta quarta-feira (22).

Sem grande criatividade, o Palmeiras até pressionou com um jogador a mais e teve, com o atacante Keno, suas duas melhores oportunidades no clássico. Valente e com apoio da torcida, que dessa vez não criticou a equipe, o Corinthians mostrou consistência e arrancou uma vitória improvável pela inferioridade numérica em contragolpe do garoto Maycon concluído pelo experiente Jô, que recebeu passe de Maycon no contragolpe e marcou o gol da vitória a cinco minutos do fim da partida.

CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Romero (Paulo Roberto), Rodriguinho e Léo Jabá (Moisés); Kazim (Jô). T.: Fábio Carille

PALMEIRAS Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo (Thiago Santos); Keno, Michel Bastos, Raphael Veiga (Guerra) e Dudu; Willian (Alecsandro). T.: Eduardo Baptista

Gol: Jô, aos 42min do segundo tempo

Cartões amarelos: Felipe Melo, Jean e Raphael Veiga (P)

Cartão vermelho: Gabriel (C) Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)