Herói do Corinthians, Jô destaca frieza do time e elogia Carille

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jô precisou de apenas dois minutos para marcar o gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Depois de se tornar o herói corintiano no dérbi, o atacante elogiou o técnico Fábio Carille e destacou a frieza da equipe alvinegra. "Com frieza e paciência, a gente alcança as coisas. Nunca foi fácil aqui e nunca vai ser. Mérito do Carille, que tem uma filosofia aberta, não podemos ficar com a cabeça baixa se ficar lá fora. Tem de ter espírito de grupo", disse Jô em entrevista à "Rádio Globo". O Corinthians venceu por 1 a 0 com um gol de Jô aos 42 minutos da etapa final. O time corintiano enfrentou o rival com um a menos durante todo o segundo tempo. Cássio ressaltou a postura corintiana e o desempenho de Jô. "Tivemos espírito de grupo, o Jô não não vinha jogando, entrou e fez o gol. Às vezes pode faltar qualidade, mas empenho e luta não vai faltar", afirmou. Rodriguinho também celebrou o triunfo alvinegro sobre o arquirrival e frisou que o Corinthians vai ganhar moral para a sequência da temporada. "Fomos coroados com um gol no final, aqui é sempre sofrido. É uma vitória para nos dar moral. Agora vemos como vencer de 1 a 0 é bom. Vamos brigar lá em cima", ressaltou o meio-campista.