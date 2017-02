PM é morto na frente do fillho pequeno em Campo Largo

O tenente da Polícia Militar Fábio Alessandre da Silva da 3ª Companhia de Campo Largo foi morto com um tiro na cabeça disparado por dois bandidos que invadiram a casa dele no início da noite desta quarta-feira (22), na Vila Elizabeth, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi rendido quando brincava com o filho pequeno na frente de sua casa na rua Travessa Carlos Massoqueto.

De acordo com testemunhas, o PM reagiu ao assalto e foi atingido por dois disparos, um na cabeça, outro no tórax, na frente do filho. Atendido pelo Siate, o tenente morreu dentro da ambulância.

A Polícia Civil possui imagens dos suspeitos correndo sentido Avenida Padre Natal Pigatto.Os bandidos estavam sem capuz,

“Mais uma vez fomos assolados pela violência e criminalidade contra um dos nossos, de forma brutal e covarde. A Polícia Militar está consternada e estamos de luto. Esperamos agora o esclarecimento dos fatos para poder confortar a família”, lamenta o Comandante-Geral da PM, coronel Maurício Tortato, que decretou luto oficial por três dias pela morte do tenente Fábio Alessandre da Silva, ocorrida na noite desta quarta-feir), em Campo Largo, Região Metropolita de Curitiba (RMC).

“Que a certeza da ressureição, neste momento, conforte a família do policial militar e toda a família miliciana”, pede o Comandante-Geral. Atualmente o tenente atuava como Subcomandante da 3ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM).

Segundo o Comandante do 17º BPM, tenente-coronel William Kuczynski, "ele era um policial militar exemplar e muito competente que fará muita falta para a corporação, por sua dedicação e companheirismo. Familiares e amigos sentirão muito sua falta e não temos como dimensionar o tamanho dessa dor”, disse o tenente-coronel Kuczynski.

O tenente Fábio Alessandre da Silva nasceu em 11 de junho de 1982 e deixa esposa e dois filhos (4 e 3 anos). O PM ingressou na corporação em 13 de fevereiro de 2003.