Descarrilamento de trem afeta linha 12-safira da CPTM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O descarrilamento de trem próximo à estação Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, afeta a linha 12-safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitano) na manhã desta quinta-feira (23). Segundo a companhia, um trem que seguia para o pátio descarrilou por volta da 1h. Com isso, o abastecimento de energia foi afetado entre as estações Itaim Paulista e Calmon Viana. Equipes da CPTM trabalham para restabelecer a operação no trecho afetado, mas não há previsão de término. Para atender os usuários entre as duas estações foi acionado Paese com ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).