Gangue da Dinamite explode agência no Centro de Colombo

A Gangue da Dinamite aterrorizou Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (23) . Assaltantes explodiram uma agência do Banco do Brasil, bem no Centro da cidade, na rua XV de Novembro e ainda tentaram explodir uma agência vizinha do Itaú, mas não conseguiram.

De acordo com testemunhas, foram duas explosões e quatro homens durante a ação criminosa. Eles fugiram em uma caminhonete cinza e uma Duster branca. Eles chegram a cruzar com uma viatura da Polícia Militar na PR-417, houve tiroteio, mas os bandidos conseguiram fugir.