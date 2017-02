Cadáver é encontrado na BR-116, em São José dos Pinhais

(foto: Jair Fontanari/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atende na manhã desta quinta (23) uma ocorrência de localização de cadáver, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no retorno do quilômetro 95 da BR 116 (Contorno Leste), pista sentindo São Paulo.

O corpo, de um homem de aproximadamente 30 anos de idade, está enrolado em dois cobertores.

A equipe da PRF está aguardando a chegada do IML e do Instituto de Criminalística no local.