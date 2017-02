Veja os palpites do blog Coisas de Cinema para o Oscar

O Oscar, prêmio máximo do cinema, será entregue na noite deste domingo (26) em Los Angeles, nos Estados Unidos. Há um tremendo favorito: La La Land – Cantando Estações, que recebeu 14 indicações, um recorde só repetido por A Malvada (1950) e Titanic (1997).

Pode ganhar no máximo 13 prêmios, já que concorre com duas músicas na categoria de Melhor Canção. Em tese, o filme de Damien Chazelle deve sair de mãos cheias. Porém, antes de cravar o bolão do Oscar, é bom ver como andam os concorrentes nas principais categorias.

Veja os palpites no blog Coisas de Cinema