Prefeitura começa limpeza de poluição visual no Centro de Curitiba

Equipes da Prefeitura começaram nesta quarta-feira (22) um esforço concentrado de retirada de propaganda irregular e troca de placas de sinalização danificadas (trânsito e ruas) na região central, num quadrilátero entre as ruas Sete de Setembro, Augusto Stelfield, Desembargador Motta e Ubaldino do Amaral.

De acordo com a administradora regional da Matriz, Guacira Camargo Assunção Civolani, a área tem uma grande concentração de irregularidades. Antes mesmo do final do expediente de quarta-feira já tinham sido retiradas propagandas ilegais de 500 pontos.

São peças pregadas em postes de iluminação (especialmente utilizadas por tarólogas, videntes, locadores de livros e negociadores de imóveis), além de propagandas irregulares de comércio.

No caso das placas de sinalização, há muitas pichadas ou tortas, que serão substituídas. Nesses casos, além da poluição visual, há risco para o trânsito da cidade.

O trabalho está sendo feito por cerca de 20 funcionários das secretarias de Urbanismo e Trânsito e da iluminação pública, dos distritos de manutenção e servidores da Regional Matriz. O trabalho vai até sábado.

A multa por propaganda irregular é de R$ 1.006,00.