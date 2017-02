Felipe Melo aparece com supercílio aberto no vestiário

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Felipe Melo não teve vida fácil nesta quarta-feira (23). Além de tomar um chapéu do ex-companheiro Kazim, o volante palmeirense, ainda no primeiro tempo, se chocou de maneira forte com o companheiro Mina e precisou terminar a partida com uma proteção no supercílio, além de uma touca, para estancar o sangue. Nos vestiários da Arena Corinthians, Felipe Melo foi fotografado sem a proteção, exibindo um profundo corte, com o supercílio todo aberto. A imagem foi publicada por Nicholas Melo e logo viralizou nas redes sociais. Aos 28min, Felipe Melo tentava recuar uma bola para Fernando Prass, mas acabou subindo junto com Mina e acertou a cabeça do próprio companheiro. Felipe Melo acabou levando 13 pontos e também mostrou o "estrago" no rosto após a partida e com o local já com os pontos. O próprio jogador do Palmeiras publicou a imagem em seu Twitter com a legenda: "13 pontos". DERROTA A derrota no dérbi para o Corinthians por 1 a 0, em Itaquera, machucou o Palmeiras. Quem admitiu o peso do resultado foi o próprio técnico Eduardo Baptista, em virtude das circunstâncias favoráveis (como jogar o segundo tempo com um homem a mais) ao time palestrino na noite de quarta-feira na Arena. "É uma derrota que dói, claro", admitiu o treinador do clube alviverde depois do confronto em Itaquera. Eduardo Baptista apontou a lentidão do Palmeiras na troca de bola como o principal pecado da equipe na Arena. Na visão do treinador, um 'vacilo geral' no contra-ataque corintiano resultou na vitória do arquirrival. "Primeiro tempo bastante igual, duro e brigado. O segundo tentamos abrir a equipe do Corinthians, mas fomos um pouco lentos na rotação da bola, tinha que chegar mais rápida dos lados. Fomos muito morosos neste sentido", analisou. "Colocamos o Alecsandro para fazer esta bola chegar, mas tivemos dificuldade. No único lance do Corinthians tivemos um vacilo geral e sofremos o gol", acrescentou o treinador.