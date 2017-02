Botafogo cumpriu 1º objetivo de 2017 e fará 'pré-temporada' por grupo 100%

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde o dia 11 de dezembro de 2016, após bater o Grêmio, em Porto Alegre, o Botafogo sabia que o início da próxima temporada seria puxado com uma série de decisões pela Libertadores. Por esse motivo, o clube traçou um planejamento: deixou o Carioca de lado para focar na competição internacional. Após eliminar Colo-Colo-CHI e Olímpia-PAR, o Botafogo se tornou o último integrante do Grupo 1 da Libertadores, ao lado de Atlético Nacional-COL, Barcelona de Guayaquil-EQU e Estudiantes-ARG. Os argentinos serão o próximo adversário do time de General Severiano, no dia 14, no Engenhão. Até lá o Botafogo terá 20 dias e aproveitará para fazer uma nova 'pré-temporada'. Tempo suficiente para dar descanso aos que precisam e recuperação aos lesionados. A tendência é ter força máxima contra os argentinos no Rio. "Agora vamos ter tempo para fazer nossa pré-temporada. Importante nesse período. Perdemos jogadores por lesão e agora é a hora de recuperar todo mundo. O objetivo é fazer um grande ano", disse Jair. "Dia 14/3 é a nossa estreia. Dia do meu aniversário, no nosso estádio, contra o Estudiantes. Nosso grupo é muito difícil. Vamos lá. Lutamos tanto para isso. Seria muito ruim ficar fora depois de tudo que passamos. Saímos da zona de rebaixamento e estamos aqui. Um passo gigante. Fico muito feliz. Levamos o Botafogo aonde o Botafogo tem que estar", completou o treinador do time alvinegro. O treinador do Botafogo aproveitou para desabafar após ser criticado por deixar o Carioca de lado. De fato, o clube alvinegro ficou de fora das semifinais da Taça Guanabara. "Desculpa aqueles que acharam que o planejamento não estava certo, mas o planejamento estava certo. Abrimos mão de algumas competições, do Carioca, mas nosso objetivo principal foi alcançado", concluiu Jair.