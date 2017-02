Barrios já ameaça condição de Pedro Rocha no time titular

JEREMIAS WERNEK SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A contratação de Lucas Barrios atende ao pedido de Renato Gaúcho para reforçar o ataque do Grêmio com um nome de peso, e consequentemente terá impacto no time considerado titular desde o final do ano passado. Além da saída de alguém da formação, o esquema tático também poderá sofrer alterações. A reportagem mostra as opções de Renato a partir da nova contratação. Antes mesmo de chegar a Porto Alegre, Lucas Barrios já ameaça seriamente a condição de Pedro Rocha no time titular. Autor de dois gols contra o Atlético-MG na final da Copa do Brasil, o camisa 32 iniciou 2017 na equipe considerada ideal. Pela versatilidade e técnica das demais peças ofensivas, Pedro Rocha é quem aparece mais perto de ser sacado para ingresso de Barrios. Em todos os cenários. Mesmo esquema e Luan no lado O Grêmio tem um esquema base desde os tempos de Roger Machado (4-2-3-1) e se Renato Gaúcho decidir seguir com essa ideia, a solução é simples. Com a entrada de Lucas Barrios no ataque, Luan pode ser deslocado para o flanco. Peça-chave no time desde 2015, o camisa 7 teve melhor desempenho perto do gol. Mas pelo drible e velocidade, já jogou aberto perto da linha lateral. Pesa contra Luan o entendimento de que ele não contribui tanto defensivamente –papel considerado importante na função. Na comparação com Pedro Rocha, contudo, Luan ainda leva a melhor para jogar ali. Neste cenário, o Grêmio ideal jogaria com: Marcelo Grohe; Edílson (Léo Moura), Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson (Michel), Maicon, Ramiro (Luan), Miller Bolaños, Luan (Pedro Rocha/Fernandinho/Everton) e Lucas Barrios. Losango no meio-campo Uma segunda opção é mudar o formato do meio-campo. Saindo do 4-2-3-1 e partindo para o 4-4-2 com um losango no meio. Lucas Barrios teria a companhia de Luan e logo atrás o vértice mais adiantado seria Miller Bolaños. Novamente Pedro Rocha perderia espaço. Primeiro por não se encaixar em nenhuma função do meio-campo neste formato. E depois por disputar posição com Luan e o novo reforço. Barrios permaneceria como referência, com Luan flutuando entre as linhas e dando margem para infiltração de Bolaños. O meio-campo seguiria com Maicon e Ramiro incontestáveis e dependeria de adaptação de Michel e Jaílson. A outra via neste cenário seria o recuo de Luan para função de armador, com saída de Miller Bolaños e aí ingresso do camisa 32. Com este esquema, o Grêmio ideal teria: Marcelo Grohe; Edílson (Léo Moura), Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon (Jaílson/Michel), Ramiro, Jaílson (Maicon) e Miller Bolaños (Luan); Luan (Pedro Rocha/Everton) e Lucas Barrios. Árvore de Natal Uma mudança maior fecha o leque de opções iniciais mediante acerto com Barrios. E ela foi testada durante a pré-temporada, com outras peças, mas agradou a comissão técnica. O 4-3-2-1, chamado de 'árvore de Natal'. Neste esquema, Barrios ficaria adiantado e Luan recuaria para atuar ao lado de Miller Bolaños. Mas com função de atacante. Maicon seria protegido por uma dupla de volantes levemente mais adiantados. O teste foi realizado durante um treino. Naquela oportunidade, Miller e Douglas atuaram lado a lado e Luan ficou adiantado. Neste caso, o Grêmio ideal jogaria com: Marcelo Grohe; Edílson (Léo Moura), Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Ramiro e Jaílson (Michel); Miller Bolaños e Luan; Lucas Barrios. Com Lucas Barrios, o Grêmio chegará a 10 atacantes no elenco: Miller Bolaños, Luan, Pedro Rocha, Everton, Fernandinho, Jael, Beto da Silva, Ty Sandows, Lucas Coelho e Lucas Barrios. Seis deles podem fazer mais de uma função e aí o leque de alternativas se expande. Lucas Barrios é aguardado em Porto Alegre na sexta-feira. Ainda não há previsão de estreia oficial, mas a agenda de jogos do Grêmio nas próximas semanas inclue Cruzeiro-POA (sábado), Ceará (02/03), Gre-Nal (04/03) e Zamora-VEN (09/03) pela Copa Libertadores.