Prefeito de Curitiba confirma Zombie Walk no domingo de carnaval

O prefeito Rafael Greca confirmou nesta quinta-feira (23) que o tradicional desfile do Zombie Walk acontecerá no domingo de Carnaval (26) pelas ruas do Centro. "É um grupo lindo do qual sou fã. O desfile vai acontecer pelas ruas de Curitiba", afirmou o prefeito diretamente ao coordenador da Zombie Walk, Docca Soares.

O encontro aconteceu nesta manhã no gabinete do prefeito e foi acompanhado pelo secretário do Urbanismo, Marcelo Ferraz César, e pelo secretário da Comunicação e presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marcelo Cattani.

A Fundação Cultural dará o apoio logístico necessário para que o evento seja realizado, como acontece todos os anos. "Manteremos as mesmas características do nosso evento com o desfile durante o dia e com a participação de crianças e famílias. Não abro mão disso", disse Docca. Ele agradeceu o empenho do prefeito para a realização do evento, que acontece há 11 anos ininterruptos.

Na terça-feira (21), os organizadores da Zombie Walk anunciaram o cancelamento do evento, alegando que não teriam conseguido autorização da Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte (CAGE) da Prefeitura porque as exigências eram muito pesadas.

Diante da repercussão, a Fundação Cultural de Curitiba chamou os organizadores para reunião na quarta (22) a realização do carnaval alternativo. Por meio da assessoria, a Fundação Cultural de Curitiba disse que “sempre apoiou, apoia esse evento e votou favorável na CAGE (pela sua realização)”. A pareceria foi reestabelecidade e a realização ainda dependia da Cage.

No ano passado, a Zombie Walk de Curitiba reuniu uma multidão de 15 mil pessoas (veja as fotos), segundo informações da Polícia Militar. O grupo fez a caminhada pela Rua XV de Novembro até a altura da Barão do Rio Branco, passando pelo Paço Municipal e descendo pela Rua Riachuelo, cruzando a Praça 19 de Dezembro. Em seguida, a caminhada vai pela Avenida Cândido de Abreu e com chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. E não houve nenhuma ocorrência grave. A Zombie Wallk acontece em Curitiba desde 2006.

A Zombie Walk é um evento internacional organizado por fãs de filmes de terror em diversas cidades do mundo – entre elas São Paulo, Lisboa, São Francisco, Sydney, Montreal, Belo Horizonte, além de Curitiba.

Uma das primeiras Zombie Walks aconteceu em outubro de 2003, em Toronto no Canadá. Apenas seis pessoas participaram. Em agosto de 2005 a primeira Zombie Walk em grande escala aconteceu também na cidade canadense de Vancouver e contou com a participação de 400 "mortos-vivos". Acredita-se que a primeira Zombie Walk realizada no Brasil tenha sido em Belém, no Pará, em outubro de 2006