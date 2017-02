Presidente do Senado passa por cirurgia em Brasília

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), foi submetido a uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (23) em Brasília. O peemedebista já estava se sentindo indisposto na manhã de quarta (22), antes de abrir a sessão para aprovar o nome de Alexandre de Moraes para o STF (Supremo Tribunal Federal). De acordo com a presidência do Senado, após exames clínicos realizados à noite, Eunício foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica nesta manhã para a retirada da vesícula, procedimento tecnicamente chamado de colecistectomia videolaparoscópica. A assessoria do senador informou que o procedimento foi realizado com sucesso e ele se recupera bem. A previsão de alta é nesta sexta-feira (24). De acordo com o Hospital Santa Lúcia, Eunício já está em um apartamento, consciente, orientado, respirando espontaneamente e com sinais vitais normais. Eunício assumiu a presidência do Senado em 1º de fevereiro. Foi alçado ao comando da Casa com base em uma aliança com seu antecessor no posto, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que agora será líder do PMDB. A legenda está na presidência do Senado desde 2001.