Árbitro corrige súmula, e Corinthians deve contestar suspensão de Gabriel

GUILHERME SETO E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Personagem central da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, o árbitro Thiago Duarte Peixoto retificou a súmula da partida nesta quinta-feira (23) e admitiu a falha na expulsão do volante Gabriel. Aos 45 minutos do primeiro tempo, ele deu um cartão amarelo ao jogador por um lance do qual ele nem participou. Em carta escrita à mão, ele apontou que o jogador para o qual ele queria dar o cartão era Maycon, por ter puxado a camisa de Keno. "Após a partida, em análise de vídeo, constatei que o atleta a ser advertido, por cartão amarelo, por segurar seu adversário impedindo um ataque promissor, é o atleta de nº 30, sr. Maycon de Andrade Barberan, da equipe S. C. Corinthians, e não o atleta de nº 05, sr. Gabriel Girotto Franco, da equipe S. C. Corinthians, que recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso", escreveu. Após o jogo, ele admitiu o erro em entrevista, mas não o comentou na súmula publicada inicialmente. O Corinthians deve tentar anular o cartão amarelo no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. À reportagem, o procurador geral do Tribunal, Wilson Marchetti, disse que o clube pode, inclusive, pedir o efeito suspensivo da expulsão, para que Gabriel possa atuar normalmente até o julgamento da validade ou não da suspensão.