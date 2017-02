Em Pontal do Paraná, 12 pessoas são detidas com drogas e armas

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Durante o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão em Pontal do Paraná (PR), Litoral do estado, policiais militares atuantes no “Verão Paraná 2016/2017” e 9º Batalhão de Polícia Militar, conduziram 12 pessoas à delegacia e apreenderam duas armas, cerca de R$ 3 mil em dinheiro, pés de maconha, pontos de LSD e outras drogas. A operação aconteceu a partir das 6 horas desta quinta-feira (23/02).

