Filho de David Bowie recebe prêmio 'Álbum do Ano' pelo pai

Redação Bem Paraná com portais

23/02/17 às 14:45 - Atualizado às 14:47 Redação Bem Paraná com portais

(foto: Reprodução)

Na última cerimônia do BRIT Awards, que aconteceu na noite de quarta-feira (22) em Londres na Inlgaterra, Duncan Jones, filho de David Bowie, recebeu pelo pai o prêmio de 'Álbum do Ano' pelo disco Blackstar (2016).

O prêmio de 'Álbum do Ano' foi apresentado pelo ex-Oasis Noel Gallagher, que ao dar o prêmio a Jones, chamou David Bowie de "rei". O legado da família Bowie foi lembrado durante o discurso de Jones ao receber a estatueta.

“Perdi meu pai ano passado, mas também me tornei pai; e estava passando muito tempo, depois de superar o choque, tentando descobrir o que eu queria que meu filho soubesse sobre o avô dele”, disse Jones. “E acho que seria a mesma coisa que a maioria dos fãs do meu pai receberam em mais de 50 anos: que ele esteve sempre apoiando as pessoas que pensavam ser um pouco estranhas ou um pouco esquisitas – um pouco diferente.”.

Assista o vídeo da premiação de 'Álbum do Ano' abaixo: