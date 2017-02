Com lesão no joelho, Cittadini desfalca Santos por 3 semanas

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lotado neste início de temporada, o departamento médico do Santos ganhou mais um integrante: Léo Cittadini. O meia, que vinha substituindo o também machucado Lucas Lima, teve confirmada uma fissura em um osso do joelho e desfalcará o time da Vila Belmiro por cerca de três semanas. A lesão de Léo Cittadini foi provocada por conta de uma forte pancada que levou de Claudinho, jogador do Ituano, time que enfrentou o Santos na última terça-feira (21). O meia sentiu uma "frouxidão" no joelho e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Ao contrário de Caju, porém, Léo Cittadini não será cortado do Campeonato Paulista, já que poderá a jogar ainda na primeira fase da competição estadual. Além de Cittadini e Caju, outros seis jogadores do Santos estão entregues ao departamento médico: Lucas Lima e Jean Mota, ambos com estiramento no ligamento colateral do joelho, Renato, com estiramento na panturrilha, e Vanderlei, com fratura no dedo da mão, além de Gustavo Henrique e Luiz Felipe, que se recuperam de ruptura de ligamentos no joelho. Além deles, Dorival Júnior ainda conta com outros dois desfalques: o atacante Ricardo Oliveira, que trabalha para recuperar a forma física ideal, e o meia-atacante colombiano Vladimir Hernández, ainda não regularizado por conta de uma batalha entre Santos e Junior Barranquilla-COL, ex-clube do jogador.