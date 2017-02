O carnaval, na TV, tem para todos os gostos. A Globo, como sempre faz, traça a sua cobertura na transmissão dos principais desfiles do Rio e de São Paulo, além do espaço oferecido às demais praças em seus telejornais. SBT e Band, como algo que também já se torna tradição, mais uma vez irão concentrar os trabalhos em Salvador, considerado por muitos o melhor carnaval de todos, mas que a televisão jamais conseguiu traduzir para o vídeo a animação que predomina em seus circuitos. Houvesse, por parte das duas, uma maior participação do jornalismo, com toda certeza, ou o empenho em procurar um caminho diferente, os resultados seriam infinitamente melhores. Por último, a Rede TV! também repetirá aquilo que faz desde o seu começo, tentando pegar pelas beiradas o que outras TVs deixam escapar, não fazem ou, até por questão de gosto, não têm coragem de fazer. É o que nos será oferecido nesses próximos dias, para, como diria Martinho da Vila, “tudo se acabar na quarta-feira”.

Tá bom

Nesses dias vale quase tudo e, para alguns tudo mesmo, para alcançar seus minutos de fama. Não é que apareceu um dentista, bem às vésperas do carnaval, falando dos riscos de ficar se beijando? E que esse é o período de maior risco Segundo pesquisas do próprio, nesta época que as pessoas mais fazem uso dele, elas também correm riscos de contrair várias doenças, como herpes, meningite, gripe suíça e até carie. Que hora!

Sincericídio

Márcio Carotti, bispo da Universal e apresentador do “Fala que eu te escuto”, noite dessas, fez críticas à televisão como um todo, e à própria Record em particular, “que só tem desgraça o dia inteiro”. Seria mais justo tivesse estendido comentários também aos programas das igrejas, que além de curas e outras promessas, ficam o tempo todo pedindo dinheiro.

Série especial

“Grandes Mortes da História”, sucesso de audiência na TV britânica, chega ao Brasil, dia 11, pelo Mais Globosat. A série traz especialistas que retratam os últimos dias de seis personagens históricos e os motivos que contribuíram para a queda dessas personalidades que mudaram o mundo. No primeiro episódio o questionamento se Mary, Rainha da Escócia, foi vítima de traição de sua prima Elizabeth I ou se foi responsável por sua destruição.

Time escalado

O SporTV terá Milton Leite, Muricy Ramalho e Maurício Noriega na transmissão de Uruguai e Brasil, dia 23 de março, em Montevidéu. Mujica tem se destacado de maneira bem interessante nas novas funções. O jogo vai acontecer numa quinta-feira, 21h45, de Brasília.

Ficou fora

Estava tudo certo para a Bandeirantes fazer o Brasil Open, torneio de tênis, em São Paulo, entre o final deste mês e o começo do próximo. Mas parece que esbarrou na questão comercial. Não conseguiram vender. Uma pena. A Band, aos poucos, está perdendo a tradição construída, ao longo de anos, no esporte.

Mais duas

Victoria Vida, americana filha de brasileiros, atriz de “Project MC²”, da Netflix, acaba de assinar contrato para outras duas temporadas da série. Ela faz uma fashionista, que também é apaixonada por química, Adrienne Attoms.

Novos territórios

O espetáculo “Novas Diretrizes em Tempo de Paz”, escrito por Bosco Brasil, está mais internacional do que nunca. Estreou sua sétima temporada na Cidade do México e estreia uma adaptação em Mendoza, Argentina, em abril. Além disso, a peça vai participar de um festival na Bolívia em maio.

A força está com elas

“A Força do Querer”, substituta de “A Lei do Amor” na Globo, é o que também pode-se chamar de “a força da mulher”. A começar por sua autora, Glória Perez, que a escreve sem ajuda de colaboradores, por decisão própria, e também por ser uma trama liderada três grandes atrizes: Paolla Oliveira, Juliana Paes e Isis Valverde. Domínio absoluto.

Vamos nessa

Walcyr Carrasco convidou Arthur Aguiar para o elenco da sua próxima novela na Globo, faixa das 21h. Autor e ator trabalharam juntos em “Êta Mundo Bom!”.

O mestre

Um profissional da BBC, dona do formato “Dancing With the Stars”, veio ao Brasil especialmente para explicar a dinâmica do quadro para diretores da Record e os participantes já definidos. Com o nome de “Dancing Brasil” e comandado por Xuxa, o programa estreia dia 3 de abril, ao vivo.

Bate – Rebate

O apresentador e repórter Ricardo Neves passa a ser o responsável pelo escritório da Rede TV! em Recife.

Juro que li: “Jaque Khuri avisa que deu adeus a dieta”...

... O que nos espera depois disso?

A jornalista Leda Nagle está se fazendo acompanhar da empresária Karina Sato, irmã da Sabrina, em suas andanças pela Record...

... Tudo indica que vai mesmo sair negócio.

A Globo procura um ator para participação especial em “A Força do Querer”...

... E não se trata de uma participaçãozinha qualquer...

... O escolhido em questão será, nada menos, que um namoradinho de Paolla Oliveira.

Record está armando para a manhã do dia 7, nos estúdios da Casablanca no Rio de Janeiro, o evento de lançamento da novela “O Rico e Lázaro”...

... A presença de todo o elenco e equipe envolvida já é confirmada.

A transmissão de Corinthians e Palmeiras rendeu recorde de audiência para a Globo quarta-feira: 35 pontos de média com 54% de share...

...Esse índice não era alcançado desde maio de 2009, com Santos e Corinthians.

C´est fini

Uma equipe da TV Aparecida desembarcou no Rio quarta-feira a fim de gravar “cabeças” com Renato Aragão. O trabalho será utilizado nas chamadas da sessão de filmes “Didiversão”, com sucessos de “Os Trapalhões”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!