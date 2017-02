Positivo lança smartphone com preço sugerido de R$ 429

(foto: Divulgação)

A linha de smartphones Positivo Twist ganha um novo modelo que vai conquistar o consumidor que não abre mão de um design premium e exclusivo, com acabamento metálico. Disponível nas cores cinza, rosa e dourado, o Positivo Twist Mini chega ao varejo a partir desta semana, com preço sugerido de R$ 429, para ocupar a posição de smartphone de entrada da marca.

“De acordo com informações das principais consultorias, o mercado de smartphones vai ganhar fôlego em 2017. Por isso, nós estamos trabalhando fortemente em nosso portfólio e desenvolvendo produtos com características específicas para diferentes perfis de usuários. Apostamos muito no Positivo Twist Mini como uma opção com design elegante e mais econômico, com todas as funções essenciais de um smartphone Android para os usuários que buscam um aparelho para registrar seus melhores momentos, ligar, trocar mensagens e navegar nas redes sociais, entre outras atividades cotidianas”, diz Cristiano Freitas, diretor de Negócios da área de Mobilidade da Positivo.

O Positivo Twist Mini vem com sistema operacional Android 6.0 – Marshmallow, 8GB de espaço para armazenar muitas fotos, vídeos, músicas e aplicativos, além de 8MP de câmera traseira com flash. Permite uso de dois cartões SIM e opção para expandir o armazenamento até 32GB com cartão Micro SD. “O aparelho deve atrair muitos consumidores que querem adquirir o primeiro celular ou mesmo presentar os filhos”, completa Cristiano.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Smartphone Positivo Twist Mini