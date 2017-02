Em seis jogos, Rafael Sóbis supera um semestre pelo Cruzeiro

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Os quatro gols na partida diante do São Francisco-PA fizeram com que Rafael Sóbis alcançasse uma marca superior à de 2016 com a camisa do Cruzeiro. Em menos de um mês jogando pelo clube em 2017, o dono da camisa 7 superou a marca obtida no ano anterior. Não é à toa que recebe elogios de Mano Menezes, O técnico gaúcho enaltece o seu conterrâneo e garante que ele não deixará a posição de centroavante nos próximos compromissos da equipe. "Não estou pensando nisso [em trocar Sóbis de posição]. No ano passado, ele [Rafael Sóbis] fez um pouquinho. Nesse ano, ele já fez um monte. Então, se for melhor para jogar na posição de jogo que queremos, será o que faremos. Agora, se ele gosta de jogar ali, vamos colocá-lo ali. Mas vai ter que esperar, porque assim é a vida", afirmou. Rafael Sóbis é o principal nome do Cruzeiro na atual temporada. Com os gols obtidos na partida desta quarta-feira (22), o dono da camisa 7 superou Ramón Ábila, seu substituto imediato na equipe. O argentino é o vice-artilheiro da equipe, com cinco gols assinalados. Em seis meses na temporada passada, Rafael Sóbis marcou apenas quatro gols, o mesmo número obtido no jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O atacante marcou três vezes contra o Internacional e um diante do Fluminense. Ambos os jogos eram válidos pela edição passada do Campeonato Brasileiro.