Saída de Barrios gera economia de R$ 11 milhões para Palmeiras e Crefisa

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rescisão de Lucas Barrios aliviará o orçamento do Palmeiras e da Crefisa, principal parceira palestrina, para o restante da temporada. De acordo com apuração do UOL Esporte com pessoas ligadas ao clube alviverde, a economia com a saída do centroavante atingirá a casa dos R$ 11 milhões. Barrios possuía contrato até o meio do próximo ano. Sem a responsabilidade de arcar com os vencimentos de Barrios até o fim do compromisso, Palmeiras e Crefisa ultrapassarão os R$ 10 milhões de economia. O investimento feito para a contratação -tratado como uma doação pela empresa de crédito-, no entanto, acabou perdido. Não foi a primeira vez que Barrios pediu para ser liberado do contrato com o Palmeiras, segundo relatos de pessoas ligadas ao clube. Desta vez, diante da chegada de Miguel Borja -o novo "presente" da patrocinadora-, o acordo saiu de maneira facilitada. O nome de Lucas Barrios não era unanimidade há tempos entre a própria patrocinadora palmeirense, responsável pelo investimento no centroavante. Desde o ano passado, a Crefisa deu o aval para o Palmeiras procurar um novo destino para o jogador. Nesta semana, mesmo com o gol anotado na goleada de domingo contra o Linense (4 a 0), Barrios se viu tentado pelo interesse do Grêmio. Sob o comando de Renato Portaluppi no Rio Grande do Sul, o centroavante possui chances elevadas de titularidade, o que não ocorreria com Eduardo Baptista. O fim da relação entre o atleta de 32 anos e Palmeiras ocorreu na noite da última terça-feira. Relacionado para o dérbi contra o Corinthians, Barrios acabou liberado da concentração para acertar a liberação do clube alviverde, que veio a ocorrer no fim da tarde de quarta. Horas depois de rescindir o contrato com a confirmação do presidente Mauricio Galiotte na própria Arena Corinthians-, Barrios foi anunciado como novo reforço do Grêmio. O jogador viaja para Porto Alegre e passará por exames médicos na próxima sexta-feira.