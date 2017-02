STF indica nomes para Temer escolher novo ministro do TSE

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) elegeram nesta quinta (23) a lista tríplice que será levada ao presidente Michel Temer para a vaga no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que será aberta em abril com a saída de Henrique Neves. Eles indicaram Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira Neto (que já atuam como ministros substitutos no TSE) e Sérgio Banhos. Eles são os indicados para uma das vagas da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no TSE. Temer pode aceitar a sugestão ou ignorar os nomes e indicar outra pessoa. O novo ministro deve participar do julgamento da ação que contesta a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer em 2014, acusada pelo PSDB de ser financiada com dinheiro ilícito. O relator, ministro Herman Benjamin, está tomando os últimos depoimentos de testemunhas e na próxima semana deve ouvir alguns delatores da Odebrecht. Além da vaga de Henrique Neves, Temer vai nomear outro ministro para o TSE, para a cadeira de Luciana Lóssio, que deixa a corte em maio. O plenário do TSE é formado por sete ministros, sendo três do Supremo, dois do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e dois integrantes da advocacia. Cada ministro um substituto oriundo da mesma classe do titular (STF, STJ ou advogado).