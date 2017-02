Paula Fernandes vem a Curitiba em março para show no Guairão

(foto: Divulgação)

Após o sucesso da curta temporada em Curitiba no ano passado, Paula Fernandes retorna à cidade em março e convida a todos para curtir uma noite inesquecível. Sempre buscando se reinventar, a mineira de Sete Lagoas desembarca na capital paranaense com a turnê “Amanhecer”, que traz novos arranjos e leveza. Com realização da Prime, a cantora faz única apresentação na cidade no próximo dia 25 de março no palco do Teatro Guaíra (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300), a partir das 21h15.

O show é dividido em três partes e levará o público a uma viagem que começa à noite, segue pela madrugada até o amanhecer. O repertório é baseado em seu disco totalmente autoral, “Amanhecer”, e no DVD homônimo gravado em São Paulo, que trazem inéditas, mas sem deixar os sucessos de lado.

O cenário, formado prioritariamente por um painel de LED, promete ser uma extensão da cantora dentro do palco, projetando diversas imagens relacionadas aos três blocos do show.

Tudo é planejado para que o público viva cada momento. Sintam as mesmas emoções que a artista e entrem na magia do espetáculo. Os sentidos serão aguçados a cada acorde, nota, música cantada com o timbre característico e marcante de Paula Fernandes. A transição da noite para madrugada, por exemplo, pede um clima mais intimista que contrasta com a vibração de cores e explosão de alegria do amanhecer.

“É sempre uma alegria estar perto dos meus fãs em Curitiba. São apresentações recheadas de carinho. Estou muito feliz em dar continuidade a turnê agora em 2017. A proposta é a mesma e o público vai poder ver ao vivo um pouco do que foi aquela noite incrível. Espero que todos curtam esse momento comigo”, conta Paula.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, sendo referência dentro do segmento sertanejo, acumulando números importantes e colecionando recordes. São mais de 4,5 milhões de discos vendidos, fez dez turnês internacionais e emplacou 15 músicas em trilhas de novelas e duas em filmes.

SERVIÇO:

PAULA FERNANDES – Turnê ´Amanhecer”

Quando: 25 de março de 2017 (Sábado)

Local: Teatro Guaíra - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários:

Abertura do Teatro: 20h15 / Início do show: 21h15

Duração do show: cerca de 90 minutos

Ingressos: variam de R$96,00 (meia-entrada) a R$336,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Premium - R$336,00 (inteira) e R$171,00 (meia-entrada);

Plateia A - R$296,00 (inteira) e R$151,00 (meia-entrada);

Plateia B - R$266,00 (inteira) e R$136,00 (meia-entrada);

1º Balcão A - R$226,00 (inteira) e R$116,00 (meia-entrada);

1º Balcão B - R$216,00 (inteira) e R$111,00 (meia-entrada);

2º Balcão A - R$196,00 (inteira) e R$101,00 (meia-entrada);

2º Balcão B - R$186,00 (inteira) e R$96,00 (meia-entrada).