Após voltar de paredão, Emilly esnoba adversários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo após se safar do paredão de terça (21), que eliminou Manoel, Emilly conversou com Roberta e deixou claro para a sister que acredita que a casa a quer fora da disputa por ter inveja de seu relacionamento com Marcos. "As pessoas viram que estamos felizes e nossa felicidade incomodou. Felicidade incomoda muita gente, e nós estamos muito felizes", disse Emilly, que também não mediu palavras ao dizer para Roberta que a considera autoritária, o que levou a participante às lágrimas. Na festa desta quarta (22), Marcos e Emilly se recolheram ao quarto mais cedo. Já na cama, o médico revelou que estava sem roupa. Ambos riram do descuido de Marcos.