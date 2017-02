Ed Sheeran escreve bilhete para fã e esconde em um de seus novos discos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor britânico Ed Sheeran decidiu presentear um de seus fãs com um bilhete escrito à mão. Prestes a lançar seu novo álbum, "Divide", o músico publicou um vídeo em seu Instagram nesta terça-feira (21) colocando a mensagem em um dos discos de vinil que serão vendidos. "Eu acabei de receber o vinil de 'Divide', está muito legal, e este é o bilhete. Comprem o disco no dia três de março", diz o cantor no vídeo. Na carta, Ed escreveu: "Olá! Muito obrigado por comprar o álbum, seu humano lindo! Eu estou escrevendo este bilhete na mesa da minha cozinha enquanto como salsichas com ketchup. Elas estão incríveis. Espero que você goste do disco". Apenas um sortudo ou sortuda receberá a "versão especial" de "Divide".