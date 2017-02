Matinhos ganhará um novo atrativo turístico: letreiro móvel com o nome Caiobá

(foto: Divulgação)

A partir do próximo sábado (25), turistas que visitarem a praia de Caiobá terão mais um atrativo turístico para conhecer e fotografar. Isso porque o empresário, Antonio Schimaneski Júnior, o qual atua na área de turismo no litoral paranaense desde 1990, realizando passeios de trenzinho pelas cidades, decidiu implantar um novo ponto de visitação: um letreiro móvel com o nome de Caiobá.

“Visitei os melhores destinos turísticos do país e verifiquei que muitos, além da infraestrutura básica para o turismo, possuem também uma infraestrutura complementar. Dessa forma surgiu a ideia de trazer para Caiobá algo que pudesse ser um atrativo com baixo custo e que, principalmente, se tornasse um cartão de visita para a praia”, conta Júnior.

Ele afirma que essa iniciativa pretende também chamar a atenção de outros empresários para a ação. “O litoral paranaense possui um imenso potencial turístico e, por isso, defendo e me empenho para o início de uma série de investimentos de todo o empresariado no setor turístico de Matinhos e região, mostrando que pequenas iniciativas podem trazer grandes resultados. A instalação desse letreiro, por exemplo, irá impulsionar o nome de Caiobá nas redes sociais e enfatizar o quanto podemos fomentar o setor com a organização de um trade turístico”.

Para poder tirar o projeto do papel, o empresário contou com a aprovação da Prefeitura, a qual, segundo ele, recebeu a ideia com entusiasmo. “Com essa mudança de gestão, tanto o antigo prefeito, Eduardo Dalmora, quanto o atual, Ruy Hauer, apoiaram bastante o projeto, tanto que juntos estamos elaborando inúmeras ações a serem executadas, as quais têm o objetivo de reorganizar e divulgar nossos atrativos de maneira enfática, com a elaboração de outdoors, painéis, portais e novos materiais para o Mercosul”, comenta o empresário.

O letreiro diferencia-se daqueles implantados em outras cidades por ser móvel, podendo então ser instalado em diversos eventos e atividades que acontecem em Caiobá durante a temporada. Foi projetado em conjunto com o publicitário Antonio Carlos do Valle, da empresa local AcidStudio, e executado pela empresa Destak Visual, de Curitiba. “Ele é feito de metal anticorrosivo, cortado a laser e tem pintura de laca nitrocelulose, material resistente a pichações. Além de poder ser transportado para qualquer lugar, possibilita também o envelopamento com temas de festas e eventos locais”, salienta Júnior.

Ele também adianta que os projetos para o litoral paranaense não param por aí. “É necessário lembrarmos que atrativo turístico e potencial turístico não fazem o turismo acontecer de maneira satisfatória, é preciso criar produtos turísticos. Pensando nisso resolvi abrir uma agência de turismo receptivo, a qual auxiliará o turismo de Matinhos e região. Além disso, estamos relançando as bicicletas centopéia em Caiobá e trazendo os primeiros veículos de passeio turístico fotovoltaicos da América Latina, entre outras ações, as quais serão implementadas e divulgadas em breve”, adianta o empresário.