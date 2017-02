MPF é contra recurso da Samarco para concentrar processos em Minas Gerais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MPF (Ministério Público Federal) contestou o pedido da Samarco Mineração para a troca da vara judicial que julga uma das ações propostas após o rompimento de sua barragem em 2015 em Mariana, Minas Gerais. As informações são da Agência Brasil. O processo, movido contra a mineradora e seis agentes públicos para garantir a qualidade das águas coletadas no Rio Doce, tramita na 1ª Vara Federal em Colatina, no Espírito Santo, mas a mineradora pediu que vá para a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. O recurso da Samarco e o parecer do MPF contra a troca serão avaliados pelo TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), que agendou o julgamento do caso para uma sessão no próximo dia 7. A Procuradoria Regional da República da 2ª Região orientou os desembargadores da 5ª Turma a não acolher o recurso da empresa. Para o MPF, há precedentes no TRF2 e no STJ (Superior Tribunal de Justiça) para manter o processo em Colatina. A Procuradoria Regional da República destacou que o próprio STJ, quando indicou a 12ª Vara de Belo Horizonte, observou que isso valeria apenas para ações civis públicas pela reparação de danos em Minas Gerais. No parecer, a Procuradoria Regional da República ressaltou que a ação inclui vários pedidos para o município de Colatina, como a adequação de todas as estações de tratamento, em conjunto com a mineradora e o Sanear (Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental). O MPF pediu na ação que sejam criados sistemas de pré ou pós-tratamento para assegurar condições operacionais efetivas e seguras da qualidade das águas do Rio Doce.