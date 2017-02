Desfile de Carnaval fechará vias da zona norte de SP a partir desta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interditará a partir desta sexta (24) algumas vias de São Paulo em torno do Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Os bloqueios acontecem no entorno do Anhembi até a próxima terça-feira (28), afetando, entre outras, a avenida Olavo Fontoura e a pista local da marginal Tietê, sempre das 18h30 às 9h. Apenas na Professor Milton Rodrigues, a pista sentido marginal ficará fechada até dia 4 de março. Os desfiles do Grupo Especial acontecerão nesta sexta (24) e sábado (25), e do Grupo de Acesso, no dia 26. Quem vai abrir o desfile no sambódromo será a atual vice-campeã do Grupo de Acesso, Tom Maior, seguido por Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi e Águia de Ouro. No segundo dia, desfilam as escolas Mancha Verde, Unidos do Peruche, Império de Casa Verde, Dragões da Real, Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde e Rosas de Ouro. Os foliões podem comprar os ingressos para assistir às escolas do Grupo Especial e de Acesso no site da Liga SP ou em um posto da Liga na estação São Bento, da linha 1-azul. ALTERNATIVAS Os veículos que trafegam pela avenida Olavo Fontoura, sentido Santana, poderão utilizar a avenida Braz Leme, sentido bairro. Já os usuários da avenida Olavo Fontoura, sentido Casa Verde, terão como opção a avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, e a marginal Tietê, pista central e expressa. Aqueles com destino à zona norte devem evitar a avenida Santos Dumont, entre a avenida Braz Leme e a praça Campo de Bagatelle, e optar pela avenida Cruzeiro do Sul. FIQUE ATENTO 1. R. Conceição de Boa Viagem ONDE Na altura do número 216 QUANDO Das 10h às 13h desta quinta O QUÊ Interdição para a passagem de bloco de rua 2. R. Anhembi ONDE Desde a r. Dr. Fritz Martin até a r. Missionários QUANDO Até o próximo dia (28) O QUÊ Fechada para obras da Chucri Zaidan 3. Av. Sapopemba ONDE Altura da rua Gastão de Almeida, sentido bairro QUANDO Até mês de agosto O QUÊ Bloqueio para obra da linha 15 do monotrilho 4.R. Alsácia ONDE Da av. Jorn. Roberto Marinho até a rua Ipiranga QUANDO Até o mês de julho de 2018 O QUÊ Bloqueio da via por conta das obras no parque do Chuvisco 5. Av. Santa Marina ONDE No trecho entre a marginal Tietê e a r. Aquinos QUANDO Até o mês de agosto O QUÊ Fechamento parcial para obras da linha 6 do metrô 6. R. Doutor Nelson Líbero ONDE Desde a av. Santo Amaro até a e av. Portugal QUANDO Até o mês de junho O QUÊ Bloqueio para continuidade das obras do metrô Escolas de Samba - SP