Letícia Datena contraria o pai e será capa da próxima edição da 'Playboy'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha do apresentador José Luiz Datena, do "Brasil Urgente" (Rede Bandeirantes), será a capa da edição de março da revista "Playboy Brasil". Letícia Datena é apresentadora e modelo e já havia sido convidada para posar para a revista no passado. "A revista já tinha me convidado algumas vezes, na primeira eu tinha 18 anos, mas nunca achei interessante sair na capa. Com essa nova equipe as coisas se encaixaram e eu aceitei. Tenho certeza que faremos um trabalho lindo. Estou bastante ansiosa", disse ao site da "Playboy". Seu pai, porém, não gostou da ideia. "Quando a Letícia me falou, eu fui contra, mas ela é que manda na vida dela. Resolveu fazer e eu, democraticamente, aceito. Nem tenho muito a falar, mesmo porque a nossa conversa sobre isso foi muito rápida. Espero que seja um trabalho bonito e de bom gosto", disse o apresentador ao "UOL". Letícia foi fotografada pela revista em 2014, quando participou da seção "Mulheres Que Amamos", mas a apresentadora acredita que agora, aos 30 anos, ela está em sua melhor forma. "Adoro fotografar e tenho uma relação bastante saudável com o meu corpo. Só acho que há limites que precisam ser respeitados. Conversei bastante com a equipe da Playboy e chegamos a um consenso. Ambos estamos bastante felizes com essa realização." O ensaio fotográfico será feito na semana do Carnaval, em uma vinícola no sul do país.