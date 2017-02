Postos de combustíveis de Londrina são autuados por força-tarefa

A ANP participou esta semana (de 20 a 23/2) de uma força-tarefa em Londrina, Norte do Paraná, para fiscalizar o mercado de combustíveis. Também participaram da ação o Ministério Público-PR e o Procon, com apoio da Polícia Civil. Foram fiscalizados nove postos de combustíveis, sendo dois autuados e dois notificados a apresentar Licença de Operação Ambiental no prazo de 30 dias. Um posto foi autuado por ser bandeira branca, mas exibir marca comercial de distribuidora, e outro teve três autuações, por falta de atualização cadastral, não possuir planta simplificada e falta de ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Ações de fiscalização

A ANP tem intensificado suas ações de fiscalização, planejando-as cada vez mais a partir de vetores de inteligência, com destaque para denúncias recebidas pelo Centro de Relações com o Consumidor (CRC) e dos resultados obtidos pelo Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC), além de informações repassadas por outros órgãos públicos e pela área de inteligência a ANP.

Desde 2013, a Agência se empenha em criar parcerias com órgãos de diferentes esferas da administração pública, o que resultou na instituição de forças-tarefa. Em 2016, foram realizadas 139 forças-tarefa em todo o País. As ações conjuntas entre órgãos públicos fortalecem a participação do Estado na fiscalização do setor e restringem o emprego de práticas irregulares pelos agentes econômicos.