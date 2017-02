Integrantes da Assocap na Promotoria de Defesa do Consumidor (foto: Divulgação/Assocap)

Representantes da Associação Sócios do Clube Atlético Paranaense (ASSOCAP) protocolaram na última quarta-feira (dia 22), na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba, uma representação pedindo intervenção na Federação Paranaense de Futebol (FPF) e a destituição do presidente Hélio Cury. Segundo o grupo de sócios atleticanos, diversos itens do Estatuto do Torcedor foram desrespeitados pela entidade e seu mandatário nos episódios que levaram ao cancelamento do clássico Atletiba no dia 19 de fevereiro.

A comitiva da ASSOCAP foi recebida pelo promotor Maximiliano Deliberador e entregou o documento que solicita a abertura de Inquérito Civil Público. Segundo o presidente da ASSOCAP, Doático Santos, é evidente o desrespeito cometido contra os milhares de torcedores que foram à Arena da Baixada e tentaram assistir ao clássico em suas casas. Por ordem da FPF, o árbitro se recusou a dar início à partida, enquanto não fosse interrompida a transmissão online feita de forma independente pelos clubes.

A ação elaborada pelo advogado Clovis Costa requer a aplicação do inciso I, art. 37 do Estatuto do Torcedor. O texto prevê a destituição dos dirigentes das entidades desportivas que desrespeitarem a lei. “A atitude movida contra milhares de torcedores pelo presidente da FPF é imperdoável e por isso ele não tem mais condições de permanecer à frente da entidade que representa o futebol paranaense”, afirma Doático Santos.

A representação da ASSOCAP foi juntada pelo promotor ao procedimento instaurado na última terça-feira (21/02), pelo Ministério Público da Paraná (MP-PR), para apurar os eventos que levaram ao cancelamento do clássico.

Outras ações

A ASSOCAP também está oferecendo assistência jurídica aos torcedores que quiserem entrar com ações individuais contra a Hélio Cury e a FPF. As orientações e contatos dos advogados estarão disponíveis no site da associação (assocap40k.com) a partir desta sexta-feira (24/02). Os sócios do Atlético também estão preparando uma representação junto ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).