Serraglio diz que combinou com Temer manter distância da Lava Jato

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Osmar Serraglio (PMDB-PR) confirmou à reportagem na tarde desta quinta-feira (23) que aceitou o convite de Michel Temer para comandar o Ministério da Justiça e disse que acertou com o presidente da República o compromisso de manter "distância" da Operação Lava Jato. Por volta das 16h30, Serraglio disse ter recebido a informação de que sua nomeação fora oficializada pelo Palácio do Planalto, apesar das críticas públicas da bancada do PMDB de Minas Gerais. Até as 17h, porém, a informação da nomeação não havia sido confirmada pelo governo. "A ordem é manter distância [da Lava Jato], porque a gente sabe que qualquer coisa que você faça, você se contamina, então é pra deixar pra lá", disse Serraglio. A Polícia Federal está sob o guarda-chuva administrativo do Ministério da Justiça. Questionado se esse cenário de distanciamento é factível apesar de vários caciques do seu partido serem alvos da operação, o peemedebista reforçou o discurso: "Imagina um ministro da Justiça pedir para alguém tergiversar nessa investigação? Isso seria a negação da República". Serraglio afirmou ainda que Temer lhe pediu para conduzir as negociações para a ocupação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que segundo ele continuará subordinada ao ministério. O deputado disse que o primeiro nome a ser procurado para ocupar a vaga será o do criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, amigo de Temer, que chegou a ser cotado para comandar o próprio Ministério quando o PMDB chegou ao poder, mas que foi descartado devido a declarações que deu com críticas à Lava Jato. "A partir de agora temos que ver como construir essa possibilidade sem que ele fique melindrado", diz Serraglio, em referência à decisão de que a secretaria continue sob o comando do Ministério da Justiça. RACHA À reportagem Serraglio disse que não sabia ainda das críticas contra a sua indicação feitas pelo vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, que é do PMDB de Minas. A bancada mineira queria a vaga. "Mas Minas tem a vice-presidência da Câmara e vai ganhar a Comissão de Constituição e Justiça", disse, referindo-se a acordo para colocar no comando da principal comissão da Câmara o peemedebista de Minas Rodrigo Pacheco. "A minha nomeação é uma valorização da bancada do PMDB, para que a gente procure amenizar eventuais desconfortos", afirmou. CUNHA Serraglio também rebateu afirmações de colegas de que ele deve favores a Eduardo Cunha (PMDB-RJ), hoje preso em Curitiba, por pertencer ao grupo do PMDB que foi comandado pelo ex-presidente da Câmara. "Claro que não vou minimizar a importância política e a liderança que ele exercia na Casa, mas a Comissão de Constituição e Justiça reconheceu que não agi de forma parcial", disse o deputado, se referindo à decisão da CCJ, sob seu comando, de rejeitar pedido de Cunha para anular seu processo de cassação. Serraglio comandou a comissão em 2016 após uma articulação política liderada por Cunha. "Essa história de que devo favor a Cunha é folclore."