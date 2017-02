Paraná Clube contrata o 20º reforço em 2017

Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná

23/02/17 às 17:55 - Atualizado às 17:56 Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná

Nathan: "“O Biteco é um irmão. Nos conhecemos desde a infância e será muito bom jogar ao lado dele" (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube definiu nesta quinta-feira (23) a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Diante da lesão de Vitor Feijão – que pode ficar seis meses afastado dos gramados – a direção de futebol agiu rapidamente e fechou com o atacante Nathan, 23 anos, ex-Brasil de Pelotas. O jogador é a 20ª contratação do clube para a temporada 2017.

OS 20 REFORÇOS DO PARANÁ

Goleiro: Léo (ex-São Paulo)

Zagueiros: Brock (Brasil de Pelotas), Rayan (ASA), Airton (Luverdense) e Artur (América-MG)

Laterais: Junior (ASA), Igor Carius (ASA) e Kayke (Internacional)

Volantes: Gabriel Dias (Palmeiras e Bragantino) e Alex Santana (Criciúma e Guarani)

Meias: Renatinho (Guarani e Atlético-PR), Jonas Pessalli (Grêmio e Neftchi-AZJ), Zezinho (Ceará e Atlético-PR), Guilherme Biteco (Ceará),

Atacantes: Ítalo (Guarani), Bruno Cantanhede (São Paulo), Matheus Carvalho (Atlético-GO), Bentancourt (Defensa y Justicia-ARG), Felipe Alves (Joinville e Tombense) e Nathan (Brasil de Pelotas e Ceará)

Com toda a base no Internacional de Porto Alegre e convocações para as seleções brasileiras de base, Nathan chega com o objetivo de conquistar espaço no grupo e ajudar o Tricolor na busca pelo seu maior objetivo: o acesso à primeira divisão nacional.

“Já tive essa experiência do acesso no Santa Cruz, em 2015. Espero que este seja mais um ano marcante para a minha carreira”, disse Nathan, que chegou em Curitiba na última quarta-feira. “Preciso jogar. No ano passado, vivi bons momentos no Brasil de Pelotas, mas quase sempre entrando no segundo tempo. Quero brigar para ser titular, respeitando os meus companheiros, é claro”. Apesar de jovem, ele se define como um jogador com boa bagagem. “Fui emprestado a Porte Preta e a Santa Cruz. Mais recentemente, defendi Brasil e Ceará. Estou em plena forma e pronto para ajudar naquilo que a comissão técnica precisar”.

Nathan, hoje, se define como um atacante veloz e “de beirada”, apesar de ter sido, no início de sua carreira, um centroavante de referência. “Era um 9 lá no Inter. Mas, depois, fui sendo utilizado pelos lados, pois tenho boa mobilidade. Hoje, acho que posso render mais desta forma”, comentou o jogador, que hoje teve o primeiro contato com seus novos companheiros. Alguns, amigos de velha data, com Alex Santana, Brock, Zezinho e, em especial, Guilherme Biteco. “O Biteco é um irmão. Nos conhecemos desde a infância e será muito bom jogar ao lado dele”, prevê. “Vim para conquistar e tenho certeza que o Paraná está formando um grupo vencedor”, concluiu Nathan.

NATHAN

Nome: Nathan Athaydes Campos Ferreira

Idade: 23 anos (18/01/1994, Porto Alegre-RS)

Altura: 1,76m

Peso: 75kg

Posição: atacante

Clubes: Internacional-RS, Ponte Preta-SP, Santa Cruz-PE, Brasil-RS, Ceará-CE e Paraná Clube