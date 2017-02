Ivete, Safadão e bloquinhos marcam quinta de Carnaval em Salvador

GABRIEL CARVALHO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A baiana Ivete Sangalo e o cearense Wesley Safadão devem arrastar uma multidão de fãs nesta quinta-feira (23), no circuito Barra/Ondina (Dodô) do Carnaval de Salvador. A prefeitura estima um público de 1 milhão de pessoas no trajeto de quatro quilômetros que vai até o bairro de Ondina. A cantora puxará um trio sem cordas na avenida Oceânica, a partir das 18h50, enquanto Safadão iniciará seu desfile meia hora antes de Ivete, puxando o bloco Cocobambu. Neste ano, a artista anunciou, por meio de seus canais, que transmitirá ao vivo o seu desfile nas páginas no Youtube (IveteSangaloOficial) e no Facebook (IveteSangalo). A quinta de Carnaval na capital baiana também é marcada pelas apresentações de blocos de samba no circuito do Campo Grande (Osmar), com os desfiles de 11 blocos e trios independentes com Léo Santana e a banda Babado Novo. A folia está pulverizada em sete diferentes pontos que vão do Pelourinho ao bairro do Nordeste de Amaralina. No circuito Dodô, as atrações devem agitar o público até a madrugada, pois o último bloco tem saída prevista para as 23h30, sem contar com eventuais atrasos. Também passarão por lá artistas como Luiz Caldas, considerado o "pai da Axé Music", Cid Guerreiro, autor de hits como "Ilariê" e "Turma da Xuxa", entre outros. À 0h, na Barra, um encontro de trios reunirá Preta Gil e o grupo Alavontê, que reúne artistas como Ricardo Chaves e Jonga Cunha. O sertanejo Gabriel Diniz se apresenta num palco montado no farol à 1h30. Já no Campo Grande, também desfilarão o grupo É o Tchan e os sambistas Nelson Rufino, Xande de Pilares e Tonho Matéria. A folia também ocorrerá em circuitos alternativos como praça Castro Alves, no centro, Beco das Cores, na Barra -onde há forte presença do público LGBT-, Pelourinho e Nordeste de Amaralina.