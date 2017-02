Cinco presos morrem e 35 ficam feridos em confronto em Goiás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco presos morreram e 35 ficaram feridos nesta quinta-feira (23) após confronto entre detentos que cumprem pena na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia (GO). As informações são da Agência Brasil. De acordo com o governo do Estado, a situação foi controlada e forças policiais fizeram varreduras no interior da unidade prisional, onde foram encontraram duas armas que estavam em poder dos presos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária informou que, pela manhã, presos de alas separadas se desentenderam e partiram para o confronto. Até o momento, foram identificados os corpos de Willian Seixas Silva Barbosa (conhecido como Tomate), Thiago César de Souza (Thiago Topete) e Alexandre Batista França. As outras duas vítimas ainda não foram identificados. Os feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para os hospitais de Urgências de Goiânia e de Urgências de Aparecida de Goiânia e seguem em tratamento. “Informamos que não há nenhum refém em poder dos detentos e todos os feridos e mortos são em decorrência da ação dos próprios presos, não cabendo a responsabilidade pelo incidente a nenhuma força policial que atua no local”, disse, em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Além de policiais miliares, também estão no local equipes das polícias Civil e Técnico-Científica para fazer a perícia e iniciar as investigações que vão apontar se houve falha na segurança do local.