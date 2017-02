Prefeitura de SP altera linhas de ônibus na zona norte para o Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SPTrans, empresa de economia mista da prefeitura que administra o transporte por ônibus de São Paulo, anunciou que linhas do sistema municipal e ruas da zona norte sofrerão alterações a partir desta sexta-feira (24), devido ao desfile do Carnaval. Duas linhas de ônibus terão os itinerários modificados e outras duas serão criadas em razão do evento no Sambódromo do Anhembi, entre sexta e terça-feira (28). Parte dos trajetos das linhas 9717/10 (Jd. Almanara - Santana) e 9701/10 (Hospital Cachoerinha - Metrô Santana), que passam pelo local, será alterado no período. A mudança (veja abaixo) se deve ao bloqueio de vias da região. A avenida Olavo Fontoura (em ambos os sentidos), a marginal Tietê (na avenida Assis Chateubriand) e as ruas Mello Nogueira, Brazelisa Alves de Carvalho, Anita Malfatti, Alfonso Renaldo e Mal. Leitão de Carvalho serão interditadas no período. Além disso, as linhas 879A-10 (Metrô Barra Funda - Anhembi) e 179A-10 (Metrô Tietê - Anhembi) estarão disponíveis para quem precisar ir ao palco do desfile das escolas de samba de São Paulo. Elas foram criadas e funcionarão apenas para o Carnaval (confira o itinerário abaixo). Com partidas das estações Tietê e Barra Funda do Metrô, as linhas 879A-10 e 179A-10 estarão em operação também nos dias três e quatro de março, quando será realizado o desfile das campeãs do Grupo Especial. A SPTrans informa que, no trajeto das estações de metrô ao Sambódromo do Anhembi, os ônibus irão operar das 17h até 1h, para atender os paulistanos e turistas que estiverem indo ao Sambódromo. Já das 5h às 9h, os ônibus farão o sentido contrário, acompanhando a saída do público em sua volta para casa. Ônibus do serviço noturno também irão contribuir, segundo a SPTrans, com a volta dos sambistas e foliões para casa, já que rodam da meia-noite até as quatro horas da manhã. As 151 linhas do serviço operam em terminais e nos bairros, percorrendo trajetos próximos a locais de trabalho, hospitais e vias com grande concentração de pessoas em que há bares e restaurantes. Todas as linhas serão tarifadas normalmente, tanto as exclusivas que vão até o Anhembi quanto as que passam nos trajetos em que haverá blocos. O valor da tarifa é de R$ 3,80, e serão aceitas todas as modalidades do Bilhete Único. LINHAS ALTERADAS 9717/10: Jd. Almanara - Santana Ida: Av. Dep. Cantidio Sampaio prosseguindo normal até Rua Antonio Nascimento Moura, Av. Brás Leme, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, prosseguindo normal até a Rua Ezequiel Freire. Volta: Rua Ezequiel Freire prosseguindo normal até Rua Voluntários da Pátria, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Pça. Heróis da Força Expedicionária Brasileira, Av. Brás Leme, Rua Marambaia, prosseguindo normal até a Av. Dep. Emilio Carlos. 9701/10: Hospital Cachoeinha - Metrô Santana Ida: Av. João dos Santos Abreu, prosseguindo normal até Ponte Casa Verde, Av. Braz Leme, Rua Darzan, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, Rua Ezequiel Freire, Rua Dr. Zuquim e Rua Gabriel Piza. Volta: Rua Gabriel Piza, Rua Dr. Zuquim, Rua Olavo Egidio, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Duarte de Azevedo, Rua Voluntários da Pátria, Av. Braz Leme, Ponte da Casa Verde, prosseguindo normal até a Av. João dos Santos Abreu. LINHAS EXCLUSIVAS: 179A-10: Metrô Tietê - Anhembi Ida: Rua Voluntários da Pátria, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Retorno ao portão 01 do Anhembi, Desembarque no portão 01. Volta: Av. Olavo Fontoura - portão 01, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odílio Denys, Rua Voluntários da Pátria. 879A-10 Metrô Barra Funda - Anhembi Ida: Rua Joaquim Manoel de Macedo, Rua do Bosque, Rua José Antonio Muniz, retorno sob Vd. Pacaembu, Rua Assis, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Rua Baronesa de Porto Carreiro, Av. Rudge, Ponte da Casa Verde, Av. Braz Leme, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Desembarque no portão 01. Volta: Av. Olavo Fontoura - portão 01, Praça Campo de Bagatelle, Av. Santos Dumont, Av. Braz Leme, Ponte da Casa Verde, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Rua José Antonio Muniz, Rua da Várzea, Av. Tomaz Edson, Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, Desembarque Terminal Barra Funda. Escolas de Samba - SP