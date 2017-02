Estudantes coletam doações para asilo

SAIBA MAIS Trotes diferentes e humanos

No lugar do tradicional trote, que é proibido na Universidade Positivo, alunos veteranos decidiram incentivar a solidariedade. Eles estão arrecadando produtos para o asilo São Vicente de Paulo, em Curitiba, atingido por um incêndio no dia 8 de fevereiro. A iniciativa começou com os cursos de Biomedicina e Medicina Veterinária, mas tomou uma proporção maior, contando com doações de estudantes da maioria dos cursos da universidade.

Uma das organizadoras da ação, a aluna de Medicina Veterinária, Letícia Pessoa, explica a origem da iniciativa. “Os veteranos pretendem mostrar aos novos alunos que, independente da área que o futuro profissional for seguir, o objetivo é sempre melhorar o mundo para o próximo”, diz.

O asilo acolhe 160 idosas. São coletados alimentos não perecíveis, leite em caixa, produtos de higiene, de limpeza e fraldas geriátricas. Durante as primeiras semanas de aula, as alunas estão passando nas salas de aula para receber as doações. As arrecadações seguem até dia 7 de março, a entrega será feita no dia 8 e a visita ao asilo acontece no dia 11 de março.